Современные смартфоны не требуют полной разрядки для продления срока службы аккумулятора, рассказал в интервью NEWS.ru IT-эксперт Даниил Лопатников. Он пояснил, что подобная практика была актуальна лишь для старых типов батарей — никель-кадмиевых и никель-металлгидридных, которые обладали «эффектом памяти» и могли терять емкость при неправильной эксплуатации.

Лопатников отметил, что современные литиевые аккумуляторы имеют иную конструкцию, и полная разрядка может им только навредить. Вместо этого он рекомендует заряжать смартфон до уровня 80–90%. Такой подход позволяет значительно продлить срок службы батареи. Полный заряд до 100% лучше использовать реже, чтобы избежать излишней нагрузки на аккумулятор.

Эксперт также подчеркнул важность использования оригинальных зарядных устройств. Они обеспечивают стабильную работу батареи, предотвращают перегрев и другие технические проблемы. По его словам, оптимальный момент для подключения телефона к зарядке — при уровне заряда около 20–30%.

Дополнительно Лопатников напомнил, что для долговечности аккумулятора важно избегать длительного хранения смартфона с разряженной батареей. Если устройство не будет использоваться долгое время, его стоит оставить с уровнем заряда примерно 50%.

Другой IT-эксперт Артем Геллер в свою очередь обратил внимание на необходимость соблюдения цифровой безопасности. Он посоветовал регулярно менять пароли, хранить их в надёжных сервисах и избегать использования подозрительных приложений. Эти меры помогают защитить личные данные от утечки и мошеннических действий.

Таким образом, современные рекомендации по уходу за смартфонами включают не только правильное использование аккумулятора, но и повышение внимания к вопросам цифровой гигиены.