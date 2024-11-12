Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц пообещал выдвинуть ультиматум России в случае своего избрания, заявив, что поставит Украине ракеты Taurus, если Москва не прекратит военные действия за 24 часа. Однако, по мнению военного эксперта Виктора Литовкина, эта угроза не имеет реальной силы. В интервью NEWS.ru он объяснил, что данные ракеты могут использоваться только с самолетов, которых у Украины попросту нет.

«Ракеты Taurus запускаются исключительно с воздушных платформ, а самолеты для их использования у Украины отсутствуют. Даже если говорить о F-16, которые обещали союзники, они остаются в Польше и Румынии, на украинской территории их нет. Да и аэродромов для них там уже не осталось — их ВС России выводят из строя регулярно», — отметил Литовкин.

Кроме того, эксперт добавил, что в рядах украинских ВВС не хватает подготовленных летчиков, что делает обсуждение поставок таких ракет бессмысленным.

«Все эти ультиматумы — лишь громкие слова, и, возможно, Мерцу стоило бы помнить, чем заканчивались предыдущие попытки подобных заявлений. Ответственный политик должен понимать, за что он отвечает, а не просто бросаться словами», — подчеркнул Литовкин.

Фридрих Мерц, представитель Христианско-демократического союза, ранее уже заявил, что готов остановить российские удары по украинской инфраструктуре в течение суток в случае своего избрания.