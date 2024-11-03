Готовя автомобиль к зиме, важно уделить внимание не только замене шин и технических жидкостей, но и состоянию кузова. Об этом рассказал Ярослав Кукарин, руководитель станции кузовного ремонта, в беседе с «Российской газетой». По его словам, этот этап подготовки нередко упускают, хотя именно он помогает продлить срок службы автомобиля и защитить его от воздействия зимних реагентов и влаги.

Кукарин подчеркнул, что начинать стоит с тщательного осмотра днища на подъемнике. Это поможет выявить возможные повреждения защитных кожухов, подкрылков и тормозных трубок, которые могут ухудшить состояние автомобиля в морозы. Все элементы должны быть в исправности, ведь именно они уберегают машину от коррозии в сложных зимних условиях.

Также стоит позаботиться о чистке внутренних полостей кузова — лонжеронов и порогов. Летом там скапливаются грязь и пыль, которые зимой, под воздействием влаги, начнут провоцировать появление ржавчины. Важно также нанести смазку на замки дверей, капота и багажника, ведь в зимний период в них скапливается конденсат, из-за чего замки могут начать заедать.

Особое внимание необходимо уделить сколам и царапинам на кузове. Кукарин рекомендует заделать их краской, чтобы весной на этих местах не образовалась коррозия.