Возвращение на российский рынок автомобилей, ранее известных под брендом SsangYong, но теперь под маркой KGM, станет значимым событием для отечественного авторынка. Корейская компания KGM, выкупившая бренд SsangYong, намерена начать официальные продажи уже в первом квартале 2025 года. На начальном этапе речь идёт о поставках кроссоверов Torres, Korando, Tivoli, а также внедорожника Rexton.

По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, это решение подтверждает, что корейские производители продолжают видеть в российском авторынке потенциал, несмотря на санкции, которые Сеул строго придерживается. Более того, производитель явно заинтересован в конкуренции с китайскими автоконцернами, которые активно укрепляют свои позиции в России.

Одной из стратегий KGM, направленных на усиление своих позиций, может стать локализация производства на территории России. Это решение позволило бы снизить стоимость автомобилей за счёт уменьшения затрат, связанных с утилизационным сбором. Хазанов предполагает, что такой шаг станет возможным при условии успешных первых поставок и позитивной реакции рынка. «Если всё пройдёт успешно, то сборочное производство KGM может появиться в России уже в следующем году», — отметил эксперт.

Интересно, что возобновление продаж KGM на российском рынке, вероятно, стало возможным после согласования с южнокорейскими властями. Хотя официальная позиция Сеула остаётся жёсткой в отношении санкционного режима, эксперты не исключают, что правительство Южной Кореи может закрыть глаза на деятельность отдельной компании. Такой подход выгоден обеим сторонам: Россия получает новые автомобили и возможность производства на своей территории, а Южная Корея укрепляет свои экономические интересы.

Решение KGM вернуться на российский рынок также может служить сигналом для других иностранных автопроизводителей. Это показывает, что, несмотря на сложные геополитические условия, российский авторынок остаётся перспективным. Если планы компании по локализации будут реализованы, это не только расширит доступность автомобилей KGM, но и создаст новые рабочие места, что станет значительным вкладом в экономику страны.