Политолог и кандидат экономических наук Александр Дудчак считает, что нынешние выборы в США наглядно иллюстрируют особенности американской демократии. По его словам, к 4 ноября более 70 миллионов американцев уже сделали свой выбор, причём многие отдали голоса по почте — метод, традиционно популярный среди сторонников Демократической партии.

Он также отметил, что в некоторых случаях на выборы допускаются лица с неподтверждённым гражданством и даже умершие, что позволяет голосовать за кандидатов несколько раз. Дудчак подчеркнул, что такие факты показывают, как устроена избирательная система в США.

По его мнению, многие страны пристально наблюдают за происходящим, поскольку США остаются одной из крупнейших экономик в мире, оказывая значительное влияние на глобальные процессы.