Украинские военнослужащие, ранее задействованные в авиации и других специализированных подразделениях, переводятся в пехотные части. Эту информацию подтвердил Юрий Игнат, бывший представитель командования Воздушных сил Украины.

«Такое решение действительно принято, и оно болезненно для Воздушных сил. Большое количество специалистов направляют в пехоту, что, конечно, оказывает влияние на общую ситуацию», — написал Игнат в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ).

Ранее, 30 октября, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился направить технический персонал, обслуживающий военную авиацию, в сухопутные войска. По словам депутата, подобное решение коснулось и 20% медицинских сотрудников из госпиталей. Безуглая также отметила, что на передовую переводят специалистов из ПВО и других подразделений из-за нехватки личного состава.

Несмотря на то что Игнат подтвердил информацию, озвученную Безуглой, он подверг ее и всю Верховную раду критике за проваленные меры по «мобилизации и мотивации». По его мнению, именно из-за этого пришлось переводить в пехоту авиационный и медицинский персонал.