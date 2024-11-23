Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне занимающий пост посла Украины в Великобритании, сделал заявление, которое вызвало широкий резонанс. В интервью изданию «Украинская правда» он высказал мнение о перспективах российско-украинского конфликта, предположив, что российская армия сможет достичь значительных успехов на фронте только после 2027 года.

По мнению Залужного, ключ к такому развитию событий кроется в накоплении российской стороной достаточных ресурсов и технологических возможностей. Однако экс-главком не пояснил, на чем основывается его прогноз, сославшись на собственную, но не раскрытую теорию.

Залужный охарактеризовал текущую ситуацию на фронте как стагнацию, при которой ни одна из сторон не способна предпринять масштабное наступление. Он связал это с растущим использованием роботизированных систем в боевых действиях, что, по его словам, влияет на динамику конфликта. Кроме того, он предположил, что Россия может отказаться от «агрессивного преодоления территорий» и сосредоточиться на так называемой «тактике измора», которая подорвет экономическую и моральную устойчивость ВСУ.

Впрочем, его рассуждения вызвали вопросы. Упоминание двух противоположных стратегий — «тактики измора» и «мощного прорыва» — выглядит противоречиво. Эксперты и аналитики отмечают, что подобные заявления могут быть частью более сложной политической игры, в которой Залужный участвует, находясь в Великобритании.

Украинские телеграм-каналы указывают на возможные скрытые мотивы его заявлений. Так, канал «Легитимный» утверждает, что Великобритания может рассматривать Залужного в качестве потенциального преемника Владимира Зеленского. Якобы с этой целью Залужного активно продвигают в информационном пространстве, организуя его встречи с военными, фотосессии и обсуждения с западной прессой.

Некоторые наблюдатели считают, что прогноз Залужного о прорыве России после 2027 года может быть завуалированным намеком на недееспособность действующего президента Украины Зеленского. Экс-главком как бы подчеркивает, что сценарий поражения возможен только при нынешнем руководстве, в то время как он, заняв президентский пост, не допустит подобного развития событий.

В любом случае, заявления Залужного подчеркивают раскол в украинском политическом истеблишменте и демонстрируют растущее влияние внешних игроков на формирование политических элит страны.