Экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН проанализировали текущую инфляционную динамику в России и пришли к выводу, что единственным действенным способом ее снижения является увеличение объемов предложения на внутреннем рынке. Они отмечают, что ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), практикуемое Центральным банком, оказывает лишь ограниченное влияние на инфляцию, не устраняя ее структурных причин.

По данным исследования, опубликованного в препринте, основные факторы роста цен в 2022–2024 годах связаны со «сдвигом в структуре производства», вызвавшим разбалансировку спроса и предложения. Ужесточение ДКП, включая рост ключевой ставки, пока не приносит значительного замедления инфляции. Напротив, реальная ставка, достигающая в среднем 9,8%, создает дополнительное давление на экономический рост, сдерживая инвестиции и сокращая доходы бюджета.

Ключевым элементом сложившейся ситуации является напряжение на рынке труда. Низкий уровень безработицы — 2,4% по состоянию на сентябрь — провоцирует рост заработных плат и, как следствие, увеличивает потребительский спрос. Дополнительным фактором остается повышение государственных расходов, что также поддерживает высокий уровень спроса в экономике.

Экономисты предупреждают о наличии так называемой «инфляционной спирали». Она заключается в том, что льготные программы кредитования, рост бюджетных расходов и увеличение занятости стимулируют спрос. Это приводит к дальнейшему росту цен, что в свою очередь вызывает необходимость повышения ставок Центральным банком. Однако ожидания дальнейшего ужесточения политики еще больше усиливают инфляцию.

Аналитики выделяют два возможных пути решения проблемы. Первый сценарий предполагает достижение ценовой стабильности путем остановки экономического роста. Это требует жесткой ДКП, что может привести к сокращению производства, повышению безработицы и снижению бюджетных доходов. Второй сценарий допускает сохранение умеренно высокой инфляции на уровне 6–7% в течение ближайших лет, при этом акцент должен быть смещен на стимулирование инвестиций и рост производительности труда.

Несмотря на указанные сложности, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина уверена, что текущая политика позволит стабилизировать инфляцию в пределах 4% уже к 2025 году. По ее словам, жесткие меры направлены на предотвращение риска стагфляции, и эта стратегия, несмотря на критику, является обоснованной.

Экономисты отмечают, что для достижения сбалансированного развития необходимо усилить меры по увеличению предложения, что требует времени и долгосрочных усилий. Одним из возможных решений они называют пересмотр подходов к инфляционным таргетам, что позволит учитывать текущие структурные ограничения экономики.