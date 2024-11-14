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В сложившейся экономической обстановке в России банковские вклады остаются одним из самых надежных вариантов для хранения сбережений. Экономист Михаил Беляев пояснил, что для большинства россиян со средним доходом банковский вклад — оптимальный выбор. Ставки по депозитам высоки, а вклады до 1,4 миллиона рублей застрахованы, что защищает средства в случае отзыва лицензии у банка. Если сумма накоплений превышает эту цифру, эксперт рекомендует распределить средства между несколькими банками для повышения безопасности.

По мнению Беляева, хранение средств в валюте не выгодно для большинства, если только человек не планирует частые поездки за границу. Несмотря на некоторое ослабление рубля к доллару и евро, текущая доходность по банковским вкладам значительно выше, чем потенциальные выгоды от валютных вложений.

Экономист также предложил рассмотреть государственные облигации как альтернативу депозитам. Они могут приносить доход, сопоставимый с банковскими процентами, однако требуют более глубокого понимания финансовых инструментов и расчетов.

Еще одним вариантом для инвестиций Беляев назвал золото. Однако он подчеркнул, что ощутимую прибыль от такого вложения можно ожидать только в долгосрочной перспективе.

Для граждан, которые готовятся к выходу на пенсию и имеют более 10 лет до пенсии, существует программа государственного софинансирования пенсионных накоплений. Она позволяет получать дополнительные взносы от государства, что делает эту программу привлекательным способом долгосрочных сбережений.

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