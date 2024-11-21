При выборе срока ипотеки важно учитывать не только комфортный размер ежемесячных платежей, но и общую переплату по кредиту. Чем короче срок займа, тем меньше сумма, переплачиваемая за пользование заемными средствами. Об этом рассказал «Газете.Ru» Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.

Эксперт привел пример расчета переплаты по ипотеке в 5 миллионов рублей при ставке 30% годовых. Если заем оформлен на пять лет, переплата составит 4,7 миллиона рублей. Однако при сроке в 25 лет эта сумма возрастет до 32,52 миллиона рублей, что почти в семь раз больше. Для других сроков цифры таковы: за 10 лет переплата составит 10,8 миллиона рублей, за 15 лет — 17,8 миллиона рублей, а за 20 лет — 25,1 миллиона рублей. Все эти суммы относятся исключительно к процентам по кредиту, не включая возврат основного долга.

Балынин подчеркнул, что растягивание срока ипотеки значительно увеличивает затраты на обслуживание кредита. Поэтому потенциальным заемщикам стоит тщательно обдумать свои финансовые возможности и рассмотреть варианты сокращения срока займа.

Экономист также отметил, что на фоне высоких ставок по ипотеке выгодным решением может быть временное размещение средств на депозитах. В некоторых банках процент по вкладам достигает 21%, что позволяет быстрее накопить большую сумму для первоначального взноса. Это не только снизит итоговую сумму кредита, но и уменьшит финансовую нагрузку на весь срок его выплаты.

Таким образом, грамотное планирование и взвешенный подход к выбору срока ипотеки помогут существенно сэкономить, отметил эксперт.