В ближайшие недели украинские вооруженные силы могут столкнуться с ухудшением ситуации на нескольких ключевых фронтах, включая районы Курахово, Курск и Запорожье. Об этом сообщает британское издание The Economist.

На юго-востоке, в районе Курахово, российские войска значительно превосходят украинские по численности. По оценкам экспертов, соотношение сил в этом регионе составляет как минимум 6 к 1 в пользу российской армии. В связи с этим, отступление украинских сил в ближайшее время выглядит практически неизбежным.

Кроме того, ситуация на севере Донбасса, в Курской области, продолжает ухудшаться. Украинские подразделения постепенно отступают, пытаясь сохранить позиции, в то время как российская армия продолжает усиливать давление.

На другом важном направлении в Запорожье наблюдается рост боевых действий. По информации украинской разведки, оживление военных операций в этой области ожидается в ближайшие дни. Это подтверждается данными, полученными от местных источников и разведывательных данных.

Стоит отметить, что ранее The Economist сообщал, что украинское руководство, в том числе президент Владимир Зеленский, может не иметь полной картины ситуации на фронте. Возможно, они находятся в некотором информационном вакууме относительно реального положения дел на передовой, что может влиять на стратегические решения в Киеве.

Пока фронт продолжает оставаться горячим и перемещения войск на всех направлениях активно отслеживаются, украинская армия будет вынуждена принять решение о возможных маневрах или отступлениях, чтобы избежать значительных потерь.