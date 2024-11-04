В Калининграде зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества, в результате которых двое местных жителей потеряли около 2,5 миллиона рублей. По информации пресс-службы УМВД, злоумышленники, выдавая себя за представителей банков и правоохранительных органов, сумели убедить граждан перевести им значительные суммы.

Одной из жертв стала 50-летняя женщина, работающая мастером в цехе. Желая защитить свои сбережения, она перевела свыше 1,4 миллиона рублей на «безопасный» счёт, предложенный мошенниками. В итоге все деньги были утрачены.

Другой пострадавший, 64-летний пенсионер, также поверил обманщикам. После звонков якобы от представителей банка и правоохранительных структур он перевёл более миллиона рублей, полагая, что защищает свои финансы. Но в результате остался без денег, а аферисты исчезли сразу после их получения.