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В Telegram-канале «Народная милиция ДНР» опубликовано видео, на котором бойцы 79-й бригады ВСУ сдаются в плен. Украинские десантники оказались в окружении под Курахово и сложили оружие после интенсивного обстрела российской артиллерией. Атака проводилась орудиями «Мста-Б» 238-й артиллерийской бригады 8-й гвардейской армии, что привело к сдаче 13 солдат, включая двоих раненых.

Один из пленных, Виталий Пичугин, пояснил, что их позиции подверглись мощным ударам с воздуха и земли использовались танки и минометы. Позже к ним подключились еще и дроны с листовками и громкоговорителями, призывающими к сдаче.

«Оставаться на месте было невозможно. Мы поняли, что блиндаж не выдержит следующего удара, и выбрали плен, чтобы сохранить жизни», рассказал Пичугин.

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