Представители русской церкви предупреждают о возможных духовных потерях страны. По их мнению, Россия рискует лишиться своей православной сути и погрузиться в состояние безверия, если общество не вернется к искренней вере. Об этом говорил святой Иоанн Кронштадтский, сообщает портал «МедиаПоток».

Феофан подчеркивал, что современное общество уже давно подвержено влиянию западной духовной деградации. Если этот процесс не остановить, православная вера может утратить свое значение, предупреждал он.

Иоанн Кронштадтский провел параллели с историей еврейского народа. Он напомнил, как отказ от слов пророков привел к тяжелым последствиям: потере земли, веры и свобод. Он также упомянул, что именно по этой причине еврейский народ оказался под властью завоевателей.