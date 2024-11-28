Известный российский дизайнер Сергей Никулин в интервью изданию «Абзац» поделился рекомендациями для женщин, стремящихся создать более гармоничный и стройный образ. Эксперт назвал несколько предметов гардероба, которые могут не только визуально утяжелить фигуру, но и сделать внешний вид менее привлекательным.

В первую очередь, Никулин предостерег от выбора мешковатой одежды и объемных пуховиков. Такие вещи, по его словам, зачастую только увеличивают силуэт, делая его неопрятным. Особое внимание дизайнер уделил свитерам из искусственных материалов. Такие изделия могут создавать ненужные складки на теле и придавать фигуре лишний объем. Вместо этого Никулин рекомендует выбирать свитера средней длины, немного ниже бедра, которые подчеркнут пропорции тела и добавят гармонии в образ.

Также эксперт отметил, что многослойность в одежде — это еще один способ утяжелить силуэт. По его мнению, вместо многослойных комплектов стоит использовать термобелье, которое можно носить под более легкими вещами, не создавая лишней массы, но при этом обеспечивая комфорт и тепло.

Цветовая гамма гардероба тоже играет важную роль в восприятии фигуры. Никулин предупредил, что охристые, бежевые и пудровые оттенки могут зрительно увеличить объем, поэтому таким цветам лучше отдать предпочтение в ограниченных количествах или избегать их совсем. Среди прочих неудачных вариантов дизайнер назвал длинные свободные шубы, пальто в стиле «тюльпан» и объемные пуховики.

В заключение Никулин подчеркнул, что, несмотря на моду, важно не забывать о своем индивидуальном стиле. «Не стоит поддаваться модным трендам, которые могут выглядеть нелепо. Например, кислотные шапки с рогами, хотя и популярны в определенные моменты, выглядят странно и неуместно», — сказал он.