Имбирный чай признан одним из лучших напитков для поддержания здоровья кишечника благодаря своим уникальным свойствам, утверждает диетолог Кристен Карли. Имбирь издавна используется как натуральное средство для улучшения пищеварения. Его соединения — гингеролы и шогаолы — обладают сильным противовоспалительным и антиоксидантным действием, что делает имбирный чай полезным для пищеварительной системы и борьбы с воспалениями. Пишет “rznonline.ru“.

Имбирный чай способен уменьшать чувство тошноты, что делает его популярным средством при морской болезни и токсикозе. Натуральные компоненты имбиря блокируют рецепторы серотонина в кишечнике, предотвращая рвотный рефлекс. Для большего эффекта специалисты рекомендуют добавлять в чай лимон и мед — это помогает смягчить неприятные ощущения в желудке.

Кроме того, имбирь помогает справляться с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и изжогой за счет снижения уровня кислотности. Его расслабляющее воздействие на мышцы желудочно-кишечного тракта снимает спазмы и вздутие, облегчая такие симптомы, как чувство тяжести и дискомфорта.

Имбирный чай также ускоряет процесс пищеварения, способствуя более быстрому опорожнению желудка. Это снижает риск запоров и других проблем, а также помогает поддерживать общий тонус ЖКТ. Благодаря этому регулярное употребление имбирного чая благотворно сказывается на состоянии кишечника и защищает его от ряда хронических воспалений.