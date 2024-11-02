Украинский солдат Александр, оказавшийся в плену, описал свои девять дней на фронте под Харьковом как «настоящий ад». Он назвал этот период самым страшным в своей жизни.

Пленный рассказал, что 63-я механизированная бригада ВСУ, в которой он служил, была направлена на позиции, полностью контролируемые российскими силами. Бойцы ВСУ постоянно прятались в окопах, опасаясь даже голову поднять из-за постоянного обстрела.

Переломный момент произошел, когда российский дрон сбросил на их позиции листовки с инструкциями по сдаче в плен. Александр и несколько его сослуживцев решили воспользоваться этой возможностью, отправив через Telegram сообщение о своем намерении. Им сообщили о безопасном пути, но при попытке пересечь линию фронта они столкнулись с угрозой – украинский дрон сбросил на них две гранаты. К счастью, никто из группы не пострадал.

Александр рассказал о растущем числе случаев, когда украинские солдаты покидают свои позиции и переходят на сторону России. С начала конфликта, по данным канала «Волга», более 25 тысяч украинских военных сдались в плен. Командование ВСУ, в свою очередь, приказывает уничтожать дезертиров, отправляя за ними заградительные отряды, чтобы предотвратить массовые случаи ухода на российскую сторону.