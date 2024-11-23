В России набирает популярность новый тренд — возвращение к естественным губам. Многие девушки, которые ранее выбирали процедуру увеличения губ, сейчас стремятся избавиться от объемных «утиных губ». По данным РИАМО со ссылкой на SHOT, одной из причин отказа от моды на увеличенные губы стало подорожание услуг.

Салоны красоты отмечают, что цены на филлеры за последний год выросли более чем на 30%. Это коснулось как европейских препаратов, которые считаются наиболее качественными, так и азиатских аналогов, включая китайские и корейские продукты. Увеличение стоимости услуг связано с ростом цен на материалы, что заставляет многих задуматься о возвращении к натуральной красоте.

Помимо финансового аспекта, девушки все чаще упоминают и другие причины отказа от увеличения губ. Так, одна из женщин поделилась, что решила сдуть губы из-за потери индивидуальности.

«Когда у всех одинаковый объем и форма губ, это перестает быть привлекательным», — объясняет она.

Еще одним важным фактором является осознание рисков процедуры. Гель, который вводится в губы, может мигрировать, что приводит к необходимости дополнительных коррекций. А каждая такая процедура стоит немалых денег, порой сопоставимых с первоначальной стоимостью увеличения.

В социальных сетях также наблюдается активная пропаганда естественности. Видеоролики, посты и комментарии с хэштегами о натуральной красоте получают все больше откликов. Многие делятся опытом отказа от инъекций, рассказывая о процессе восстановления и радуясь возвращению к своему природному облику.

Тренд на естественность становится не только эстетическим выбором, но и экономически обоснованным решением. Специалисты индустрии красоты отмечают, что это может стать устойчивой тенденцией на ближайшие годы.