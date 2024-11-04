Военный корреспондент Дмитрий Кулько рассказал о недавней операции российских десантников по штурму украинских позиций в Курской области. В лесополосе у села Черкасская Конопелька группа российских военных успешно очистила укреплённый район противника, сообщает «РГ».

Операция была тщательно спланирована: бойцы разделились на две группы для создания тактического отвлекающего манёвра. Основная часть подразделения, действуя в лобовой атаке, открыла интенсивный огонь, чтобы отвлечь внимание украинских войск. В это время другая, более компактная группа, обошла укреплённые позиции противника с фланга, что позволило взять их под контроль.

Командир штурмового взвода с позывным Варвар пояснил, что ключом к успеху стало удержание врага под плотным огнём, чтобы тот не заметил фланговую группу. Однако в ходе атаки автомат Варвара был повреждён пулей, и он на короткое время остался без оружия. Не растерявшись, командир использовал гранаты для подавления противника. Опасность усилилась, когда украинские войска запустили беспилотник для корректировки огня артиллерии по российским позициям.

Варвар, не теряя времени, взял автомат у одного из солдат и повёл свою группу вперёд. В это время фланговая группа успешно заняла украинские позиции. Захватив укрепление, десантники устроили круговую оборону, ожидая возможной контратаки.

Позже украинские подразделения попытались вернуть утраченные позиции, но были остановлены плотным огнём российской артиллерии и атаками FPV-дронов.