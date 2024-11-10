Россия готова ответить на масштабную атаку дронов со стороны Украины мощным наступлением по всем фронтам. Об этом заявил Виктор Заварзин, член комитета Госдумы по обороне, в интервью «Ленте.ру».

По словам Заварзина, российские силы отбивают все попытки атак беспилотников. Он назвал действия Украины «последними конвульсивными вздохами», отметив, что в нынешней политической ситуации, когда на пост президента США пришел Дональд Трамп, украинская сторона теряет поддержку. Тем не менее, действующий президент США Джо Байден и его администрация продолжают оказывать содействие Украине. Заварзин подчеркнул, что Россия располагает всеми необходимыми средствами для отражения этих угроз, и система ПВО функционирует эффективно.

Виктор Заварзин добавил, что российская позиция остается неизменной — перехватывать и уничтожать украинские дроны. Он отметил значительные успехи российских войск на разных направлениях, в том числе в Курской области, и выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский находится в затруднительном положении и не знает, какие шаги предпринять в дальнейшем.