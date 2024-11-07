Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в случае эвакуации населения Одессы украинские военные могут использовать мирных жителей как живой щит. В беседе с NEWS.ru он отметил, что подобная ситуация для одесситов может оказаться опаснее, чем угрозы, связанные с воздействием обедненного урана.

По мнению Вассермана, эвакуация может привести к ещё большим проблемам для горожан. Он утверждает, что вооружённые силы Украины нередко прикрываются гражданским населением, тем самым подвергая его опасности. Депутат уверен, что такие действия — попытка ВСУ продлить своё существование, несмотря на угрозы, которым они подвергают мирных жителей.

Вассерман также подчеркнул, что нередко эвакуацию из регионов, которые перешли под контроль России, представляют как способ защиты людей. Однако, по его словам, часто такие люди оказываются в ещё большей опасности, чем прежде.

Ранее военный эксперт Александр Ивановский высказал предположение, что повышение радиационного фона в Одессе может быть связано с накоплением ядерных отходов, поступающих из Европы. Он считает, что Украину могут использовать как место для захоронения таких отходов, и крупные порты Черного моря играют в этом роль.