Возможность наблюдать за запуском космических ракет с космодрома Байконур может стать доступной для российских туристов. Об этом рассказал Сангаджи Тарбаев, возглавляющий парламентский комитет по туризму и развитию туриндустрии, в беседе с News.ru.

Как отметил Тарбаев, одновременно за стартом ракеты смогут следить до двух тысяч зрителей. Хотя для туристов организовать поездку на Байконур сложнее из-за его статуса режимного объекта и необходимости согласований с Казахстаном, на космодроме уже ведется работа в этом направлении, и в перспективе туризм здесь должен получить дальнейшее развитие.

По словам депутата, с точки зрения доступности более удобным является космодром «Восточный», но интерес к Байконуру растет благодаря увлечению россиян научно-популярным туризмом. Тарбаев добавил, что предприятия космической отрасли также проявляют интерес к возможному туристическому потоку, который может принести дополнительные финансовые выгоды при грамотной организации.