В Санкт-Петербурге депутат Андрей Рябоконь обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность деятельности Анатолия Кашпировского. Об этом парламентарий сообщил в своём Telegram-канале.

Рябоконь выразил обеспокоенность тем, что мероприятия, организуемые Кашпировским, проводятся на коммерческой основе, а их участникам предлагаются консультации, связанные с лечением. Стоимость билетов на встречу с “целителем” варьировалась от 3,4 до 9 тысяч рублей. По мнению депутата, это требует наличия медицинского образования и лицензии на оказание подобных услуг.

Он подчеркнул, что лица, предоставляющие консультации о здоровье или продающие “лечебные” жидкости без соответствующих документов, нарушают закон. По словам Рябоконя, деятельность “магических” целителей, экстрасенсов и других псевдоспециалистов угрожает как физическому, так и духовному благополучию граждан.

Ранее в Доме культуры имени Шелгунова состоялась встреча возомнившего себя “целителем” Кашпировского с его последователями. Во время мероприятия корреспондентка “Известий” попыталась задать несколько вопросов, однако охранники и поклонники “психотерапевта” вытолкали её из зала.

Депутат считает, что деятельность подобных личностей должна быть строго регламентирована, чтобы избежать обмана граждан и угрозы их здоровью.