После избрания Дональда Трампа президентом США, Украине следует пересмотреть свои планы, не рассчитывая на помощь западных союзников, как это было ранее с «планом победы», предложенным президентом Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который поделился своим взглядом в Telegram.

«Можно сказать окончательно — любой план победы, основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно засунуть себе в… Нам нужен собственный план непобедимости. И немедленно», — заявил украинский парламентарий.

Депутат также выразил мнение, что политика Трампа будет строиться на «договоренностях, а не на соблюдении правил». Поэтому, по его словам, Киеву следует демонстрировать Вашингтону свою значимость и полезность.

В этот же день, утром 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский направил Дональду Трампу поздравление с победой. Зеленский подчеркнул, что уважает приверженность американского политика принципу «мир через силу».