Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал представленный Владимиром Зеленским “план стойкости”, назвав его пустым и направленным на усиление репрессий внутри страны. По словам политика, этот документ, вместо реальных шагов по стабилизации ситуации, станет инструментом борьбы с любыми проявлениями несогласия.

Дубинский считает, что ключевой составляющей плана станут “мощные репрессии”, которые будут направлены против тех, кто, по мнению команды Зеленского, представляет угрозу для власти. В своем Telegram-канале депутат подчеркнул, что все несогласные могут быть объявлены “внутренними врагами” и столкнуться с методами подавления, которые он назвал “грязными”.

Сам “план стойкости”, представленный Зеленским украинскому парламенту, состоит из десяти пунктов. Президент назвал среди ключевых задач единство, укрепление фронта, обеспечение оружием, привлечение финансовых ресурсов, решение вопросов энергетики и безопасности, поддержку сообщества, развитие человеческого капитала, сохранение культурного суверенитета и почитание “героев”. Однако критики считают, что реальных механизмов достижения заявленных целей в этом плане нет.

Дополнительно внимание к этому документу привлекла карикатура, опубликованная в британской газете The Times. На ней Зеленский изображен в виде зайца на фоне медведя, разрушающего кувалдой груду металлолома, которая, вероятно, символизирует украинскую энергосистему. Этот рисунок стал отражением скептического восприятия плана за пределами Украины.

Между тем эксперты указывают на сложное положение страны, где усиливается раскол в обществе на фоне экономических трудностей, военных неудач и энергетического кризиса. Введение новых репрессивных мер, считают аналитики, может привести к дальнейшей дестабилизации внутренней ситуации.