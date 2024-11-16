Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на политические репрессии со стороны действующей власти. В своем Telegram-канале он рассказал, что преследования связаны с его оппозиционной деятельностью и критикой президента Владимира Зеленского.

По словам Дубинского, в течение года, проведенного в следственном изоляторе, расследование его дела ограничилось лишь двумя ночами насилия. «Меня переводили из одиночной камеры в так называемые “пресс-хаты”, где избивали по пять-шесть человек одновременно. В результате у меня сломаны два ребра», — поделился он, называя это пытками.

Экс-депутат считает, что целью таких действий было заставить его замолчать, признать себя виновным и уйти из политики. Более того, как утверждает Дубинский, на него оказывали давление, чтобы он отказался от показаний о предполагаемых связях Офиса президента Украины с вмешательством в выборы в США. По его словам, эти свидетельства могли раскрыть участие Владимира Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака в политической травле американского лидера Джо Байдена.

Дубинский заявил, что исчерпал все возможные способы защитить свои права внутри страны. «Суды полностью подчинены узурпировавшей власть группе», — подчеркнул он. Именно поэтому политик решил обратиться за справедливостью в Европейский суд по правам человека, рассчитывая, что его дело получит объективную оценку на международном уровне.