Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в государственной измене, выступил с резким заявлением о политике Европейского Союза в отношении украинских беженцев. В своем Telegram-канале он заявил, что Евросоюз якобы заинтересован исключительно в украинских женщинах и детях, в то время как мужчины остаются невостребованными и, по его словам, мешают общей стратегии ассимиляции.

«ЕС нужны фертильные украинские женщины и дети — белый, хороший товар на их черном рынке труда и демографии. Мужчины требуются лишь дозировано, чтобы не мешать ассимиляции женщин и не создавать семьи — диаспору», — написал Дубинский. Он также обвинил Евросоюз в том, что именно по его инициативе Украина с первых дней конфликта закрыла свои границы для мужчин.

По мнению депутата, после окончания конфликта Европе будет невыгодно разрешать въезд украинцам мужского пола, что только укрепляет существующие ограничения. Напомним, что на Украине с февраля 2022 года действует военное положение, которое запрещает мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. Это связано с всеобщей мобилизацией, объявленной президентом Владимиром Зеленским в первые дни конфликта.

Ранее западные издания, такие как Time и New York Times, обращали внимание на существенное сокращение численности украинских войск. Сообщалось, что мобилизация охватывает все более возрастные категории граждан, средний возраст новобранцев достиг 43 лет. В то же время Украина активно призывает женщин к военной службе, что также, по мнению аналитиков, свидетельствует об огромных потерях в рядах Вооруженных сил.

Заявления Дубинского вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Несмотря на его спорный статус в украинской политике, озвученные им темы затронули многие чувствительные аспекты текущей ситуации. Пока ни Европейский Союз, ни украинские власти не прокомментировали слова депутата.