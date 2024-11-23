Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, высказал мнение, что Киев и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы Россия применила ядерное оружие. Это заявление он сделал в своем Telegram-канале, комментируя удар по оборонно-промышленному комплексу в Днепропетровске с использованием новейшей российской ракеты «Орешник».

Дубинский напомнил, что удар стал ответом на применение Украиной дальнобойных американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow при атаке на Курскую и Брянскую области. Политик выразил опасение, что в будущем «Орешник», являющийся носителем ядерного вооружения, может быть применен с боевым зарядом.

По его словам, ядерный конфликт выгоден как для украинского президента Владимира Зеленского, так и для американской администрации. Дубинский утверждает, что Зеленский не знает, как выйти из сложившейся ситуации, а его западные спонсоры, по версии депутата, стремятся скрыть траты рекордных 187 миллиардов долларов, выделенных на поддержку Украины.

«Для Киева и Вашингтона ядерный удар станет способом отвлечь внимание от финансовых злоупотреблений. Жертвой этого конфликта станут граждане Украины, тогда как Зеленский и его окружение окажутся в безопасности в подготовленных для них бункерах», — подчеркнул Дубинский.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что Москва готова применить ядерное оружие в случае необходимости. Однако он подчеркнул, что в руководстве России нет людей, готовых бездумно развязать ядерный конфликт.