Депутат Госдумы и член комитета по информационной политике Антон Немкин посоветовал пользователям отказаться от новых версий продуктов Microsoft после того, как компания решила прекратить поддержку старых приложений. Он также предложил заблаговременно переместить данные и удалить устаревшие сервисы.

Согласно информации, опубликованной Microsoft, с 31 декабря текущего года поддержка таких приложений, как «Почта Windows», «Календарь», «Люди», а также старых версий Outlook будет полностью прекращена, и все пользователи будут переведены на обновленный Outlook. Немкин выразил обеспокоенность тем, что, учитывая неопределённое будущее этих продуктов в России, нет смысла переходить на новые версии.

Депутат напомнил, что в 2023 году Microsoft неоднократно сталкивалась с серьезными техническими сбоями, затронувшими множество международных организаций, включая банки и медиа. Например, в июле проблемы с Windows затронули около 8,5 миллионов устройств. Немкин отметил, что западные программные продукты не регулируются российским законодательством, и поэтому пользователи не получают достаточной защиты в случае сбоев.

По его мнению, завершение поддержки старых версий Microsoft должно стать стимулом для российских пользователей отказаться от иностранных сервисов. Закрытие западных продуктов связано с риском потери важной информации, и это делает переход на отечественные разработки все более значимым.

Напомним, что с января пользователи Microsoft не смогут отправлять и получать электронные письма через «Почту» и «Календарь», однако они смогут экспортировать данные, хранящиеся в приложениях.