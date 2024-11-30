Желание президента Украины Владимира Зеленского вступить в НАТО и связать с этим прекращение конфликта на территории страны вызвало резкую критику со стороны российского парламента. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал подобные заявления бессмысленными и подчеркнул, что вопрос членства Украины в альянсе не имеет перспектив.

Чепа в интервью «Ленте.ру» выразил мнение, что обсуждение темы присоединения Украины к НАТО — это «бесполезный разговор». По его словам, Североатлантический альянс не примет Украину в свои ряды, а высказывания Зеленского о возможных гарантиях безопасности в случае членства выглядят как отчаянные попытки привлечь внимание. «Это уже какая-то агония. Он продолжает клянчить и выпрашивать, не понимая, что это не даст никаких реальных результатов», — отметил депутат.

Чепа также усомнился в том, что сам Зеленский точно понимает, о каких гарантиях безопасности идет речь. По его словам, риторика украинского лидера остается расплывчатой, а формулировки, вроде «зонтика НАТО», не имеют четкого смысла.

«Мы не знаем, какие именно гарантии он хочет и что подразумевает под этим «зонтиком». Все это выглядит как бессвязные заявления», — подчеркнул Чепа.

Вопрос о членстве Украины в НАТО остается одной из самых острых тем на международной арене. С 2014 года Киев активно настаивает на интеграции с альянсом, видя в этом возможность укрепить свою безопасность. Однако многие страны-члены НАТО придерживаются осторожной позиции, опасаясь, что подобный шаг может обострить конфликт и втянуть альянс в прямое противостояние с Россией.

Российская сторона неоднократно заявляла, что расширение НАТО на восток представляет угрозу для её национальной безопасности. Москва видит в этом попытку Запада укрепить свои позиции вблизи российских границ, что неизбежно ухудшит и без того напряжённые отношения.

На фоне продолжающихся дискуссий заявления Зеленского о НАТО продолжают вызывать критику в Москве. Российские политики подчеркивают, что стабильность в регионе может быть достигнута только через прямые переговоры, а не через попытки привлечь внешние силы.