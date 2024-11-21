20 ноября Киев предпринял очередную попытку атаковать территорию России, выпустив по Курской области 12 ракет британского производства Storm Shadow. Как сообщают источники, носителями ракет выступили бомбардировщики Су-24. Основной удар пришелся на усадьбу Барятинских, расположенную в районе Марьино. Объекту нанесен значительный ущерб, отмечают в издании «Блокнот» со ссылкой на данные Defense Express.

По информации источника, усадьба выполняет не только культурную функцию, но и стратегическую. На ее территории, предположительно, расположен объект, связанный с Управлением делами президента России, а также санаторий «Марьино». Некоторые аналитики утверждают, что в защищенных бункерах на территории усадьбы может находиться командный пункт российской армии, откуда осуществляется управление войсками в регионе.

Журналисты напоминают, что это уже не первая попытка уничтожить объект. Ранее, 11 октября, по усадьбе был нанесен удар системой залпового огня HIMARS, но тогда объекту удалось избежать значительных разрушений. Эксперты уверены, что Киев не стал бы использовать столь дорогостоящее оружие против обычного санатория, если бы тот не имел стратегической важности.

При этом многие аналитики подчеркивают, что разрешение Вашингтона применять дальнобойные ракеты для ударов по российской территории вряд ли сможет изменить общий ход конфликта. Администрация Байдена ранее одобрила использование американских ракет ATACMS с дальностью до 300 километров, что ставит под угрозу ряд российских регионов. Однако эксперты сходятся во мнении, что эти удары не повлияют на курс, выбранный российским руководством, и не изменят стратегического баланса в зоне СВО.

Наступление Киева с использованием западного высокоточного оружия демонстрирует эскалацию военного конфликта, но вместе с тем поднимает вопросы о рациональности использования столь ценных ресурсов. Обстрелы территорий России не только повышают риски для гражданской инфраструктуры, но и свидетельствуют о затруднениях украинской армии в достижении значительных военных успехов.