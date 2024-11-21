Сообщения о первом применении Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow, предположительно поставленных Великобританией, вызвали серьезную тревогу в международном сообществе. Британский обозреватель Daily Mail Стивен Гловер выразил обеспокоенность возможными последствиями такого шага. По его мнению, эта ситуация значительно повышает риск эскалации конфликта, а Великобритания становится уязвимой для потенциальных ответных действий со стороны России.

Гловер отметил, что в случае ядерной атаки, которую Кремль может рассматривать как ответ на усиление западной угрозы, британские системы противоракетной обороны вряд ли смогут справиться с угрозой. Он сравнил ситуацию с Израилем, который располагает эффективной системой ПРО, подчеркнув, что Лондон не обладает столь же мощной защитой.

Ранее западные издания сообщили, что ракеты Storm Shadow впервые были использованы для удара по российской территории всего через несколько часов после снятия США ограничений на удары вглубь России с использованием британских дальнобойных систем. Эти действия вызывают опасения среди экспертов, что углубление конфликта может стать поворотным моментом в международной безопасности.

Гловер также подчеркнул, что угроза глобального кризиса усиливается. По его словам, ситуация становится все более напряженной, и мир сегодня находится в большей опасности, чем всего неделю назад.

Международное сообщество внимательно следит за развитием событий, а эксперты призывают к осторожности в использовании подобных вооружений, предупреждая, что их применение может спровоцировать серьезные последствия.