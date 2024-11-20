Девятилетний мальчик из небольшого городка оказался настоящим героем, спасая ситуацию, которая могла закончиться трагедией. Всё произошло, когда ребенок играл в мяч на улице. В какой-то момент он заметил, как соседский фургон начал медленно укатываться с горки.

Не раздумывая ни секунды, мальчик бросился под колёса многотонной машины. Ему удалось остановить движение минивэна, преградив ему путь своим телом. По словам очевидцев, его действия предотвратили возможную катастрофу, ведь неподалёку находились другие дети, игравшие рядом.

«Когда фургон толкал меня, я очень испугался. Я думал, что он может меня раздавить», — рассказал мальчик журналистам. Однако, несмотря на опасную ситуацию, ему удалось сохранить спокойствие. После происшествия он признался, что теперь многие называют его настоящим супергероем.

История мальчика быстро разлетелась по местным и федеральным СМИ. Пользователи социальных сетей выразили восхищение его смелостью. «Настоящая смелость — действовать, несмотря на страх», — написали в одном из комментариев.

Специалисты отмечают, что такая сила духа и решительность — редкое качество для ребёнка его возраста. Многие призывают местные власти отметить его поступок, который послужил примером для других.

К счастью, ни сам мальчик, ни окружающие не пострадали. А история юного героя ещё раз напомнила всем о важности оставлять автомобили на ручном тормозе.