Британский предприниматель Грэм Кинг ежедневно зарабатывает миллионы долларов, организуя размещение мигрантов, сообщает Daily Mail. Благодаря своему бизнесу по предоставлению жилья для прибывающих в Великобританию переселенцев, он получает порядка 6,2 млн в день.

Компания Кинга, Clearsprings Ready Homes, занимается поиском подходящих мест для временного проживания мигрантов. Для этого используются гостиницы, пустующие казармы и жилые квартиры. За последний год доход его фирмы вырос на полмиллиарда долларов, что отразилось и на личном состоянии Кинга, которое сейчас оценивается в 972,1 миллиона долларов. Это делает его потенциальным первым миллиардером Великобритании, сколотившим состояние в области иммиграционных услуг.

Тем временем в России также наблюдается рост количества легальных трудовых мигрантов. За первые девять месяцев 2024 года их число увеличилось на 41% по сравнению с прошлым годом. Всего иностранцам выдали более 120 тысяч разрешительных документов на работу, что свидетельствует о расширении рынка труда для иностранных граждан.