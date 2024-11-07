Для ускорения реализации проекта, а также для повышения качества работы и мгновенной адаптации к постоянно изменяющимся особенностям рынка и требованиям заказчика организуется кросс-функциональная команда. В ней, как и в обычной, собираются квалифицированные специалисты, однако они работают в максимально тесном сотрудничестве, что делает работу более эффективной.

Особенности кросс-функциональной команды

Как осуществляется работа над проектом обычной команды? В нее подбираются специалисты, каждый из которых получает свою задачу и занимается ее решением самостоятельно. Это надежный и проверенный метод, но он не позволяет реализовать крупные проекты в кратчайшие сроки.

В кросс-функциональной команде задача ставится для всех, а поиск ее решения выполняется всем коллективом. Именно поэтому привлекаются универсальные специалисты, способные справляться не только со своими основными функциями.

Подобный подход позволяет не только ускорить реализацию проекта, но и быстро откликаться на какие-либо изменения, а также находить оригинальные решениях, используя творческий подход.

Еще одна особенность заключается в том, что кросс-функциональные команды могут быть как постоянными, так и временными. И если с первыми все понятно, то вторые организуются обычно для решения следующих задач:

найти выход из кризисной ситуации, в которую попала компания либо сдвинуть с мертвой точки никак не поддающийся проект;

разработать, протестировать и внедрить инновационное решение, которое требует креативного подхода

реализовать проект, для которого установлены точные сроки.

Есть у подобных команд и важный минус – периодическое возникновение сложностей с координацией работы. Но его можно нивелировать использованием эффективной и многофункциональной CRM-системы.

Эффективное управление проектами

Именно к упомянутым выше системам относится OkoCRM. Она располагается на максимально защищенных серверах, обеспечивая высокий уровень безопасности. При этом ее можно легко настроить под проекты любой сложности.

Система обладает интуитивно-простым интерфейсом и гибкими настройками. Разработчик подключает к ней всех сотрудников, которые будут работать в команде, проводит для них обучение, а также:

предоставляет техническую поддержку, мгновенно реагирующую на любые обращения;

занимается доработкой системы под требования клиента, ее адаптацией под новые реалии и какие-либо изменения;

предоставляет помощь персонального специалиста, который постоянно находится на связи.

CRM позволяет реализовать даже самые масштабные проекты с любым количеством сотрудников. С ее помощью можно легко распределять задачи между участниками, контролировать выполнение ими своих обязанностей, осуществлять те или иные этапы разработки совместно. То есть, удобно координировать работу кросс-функциональной команды и моментально решать возникающие в процессе проблемы.