Мистическое исчезновение 25-летней Мэри Шлейс, которая в 1974 году отправилась автостопом в Чикаго на выставку, закончилось трагедией. Тело девушки было найдено без признаков жизни 15 февраля того же года на одном из перекрёстков маленького городка в Висконсине. Судмедэксперты установили, что смерть была насильственной, но расследование зашло в тупик. Кто мог лишить её жизни? Этот вопрос оставался без ответа долгие десятилетия.

За прошедшие годы дело переходило из рук в руки. Множество свидетелей давали показания, но ни одно из их заявлений не привело к реальным зацепкам. Преступление, которое оставалось нераскрытым, становилось всё более безнадежным. Однако недавно в расследовании случился прорыв, когда местные власти начали сотрудничать с генетиками из колледжа Рамапо в Нью-Джерси. Это сотрудничество дало результат, и, благодаря новым методам работы с генетическими данными, удалось выяснить, кто на самом деле стоял за убийством.

После полувека молчания следователи раскрыли личность преступника. Им оказался 84-летний Джон Миллер из Миннесоты. Он был арестован после того, как подтверждение его причастности к убийству было получено с помощью генетической экспертизы.

Конкретные детали о типе использованных генетических материалов не были раскрыты. Однако, как признались следователи, расследование осложнялось тем, что Миллер был усыновлен в детстве. Тем не менее, это не помешало раскрыть его личность через генетические базы данных.

Шериф округа Данн, Кевин Байгд, отметил, что для преступника это должно стать своего рода облегчением:

— Думаю, что ему будет легче, зная, что он больше не будет скрываться от прошлого. Теперь ему не придется жить с этим грузом. Для нас это невероятная победа, — сказал Байгд. — Это первый случай, когда мы использовали генетические данные для раскрытия подобного дела.

Детективы Дэн Уэстленд и Джейсон Стокер, которые занимались расследованием, сообщали, что новость о прорыве была передана семье погибшей. Родные девушки поблагодарили следователей за неоценимый вклад в раскрытие этого трагического дела.

Открытие убийцы спустя 50 лет стало важным событием, доказавшим силу современных технологий в расследованиях.