Турист из Германии Каспер Крупа пережил опасный инцидент во время отдыха в Западной Австралии. Во время купания в океане его ужалила рыба-камень, известная как одно из самых ядовитых существ в мире. Это происшествие стало серьезным испытанием как для самого пострадавшего, так и для медицинской команды, помогавшей ему справиться с последствиями.

Крупа рассказал, что почувствовал резкую боль, когда нечто укололо его в палец. Вытащив руку из воды, он заметил, что ранка кровоточит. Несмотря на сильную боль, мужчина самостоятельно добирался до ближайшей больницы, так как его спутница не умела водить автомобиль. Ему пришлось управлять машиной одной рукой, поскольку другая была обездвижена от боли.

По прибытии в клинику врачи провели комплексную обработку раны. Ему назначили обезболивающее и провели процедуру с использованием горячей воды с уксусом, что является стандартным методом лечения при контакте с ядом рыбы-камня. После однодневного наблюдения в больнице турист был выписан и начал курс антибиотиков для предотвращения возможных осложнений.

Рыба-камень, укус которой испытал на себе Крупа, обитает в водах Австралии и известна своими мощными ядовитыми шипами. Эти существа обладают феноменальной способностью к маскировке, сливаясь с рифами и донным ландшафтом. На теле рыбы расположены 13 шипов, которые содержат яд, способный вызывать паралич, остановку сердца и даже летальный исход.

Этот случай еще раз напомнил о том, насколько важно соблюдать меры предосторожности при купании в тропических водах. Австралийские власти настоятельно рекомендуют туристам быть внимательными, особенно в районах, где обитают рыбы-камни.