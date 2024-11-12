Супермодель Ирина Шейк, родом из Еманжелинска Челябинской области, вновь удивила поклонников, снявшись для рекламной кампании Dolce & Gabbana в Италии. Фотосессия, полная чувственности и элегантности, прошла на улицах живописного Неаполя, а черно-белые снимки с моделью бренд опубликовал на своем официальном сайте.

«Луч света, плетеное кресло и белая стена тихого переулка создают атмосферу, в которой воплощаются ключевые черты DolceGabbana. Красота Ирины Шейк подчеркивает концепцию женственности бренда, соединяя в себе элегантность и загадочность», — говорится в описании к фотосессии.

На снимках Шейк демонстрирует несколько образов. Один из них — комплект из строгого пиджака, коротких шорт с молнией сзади, чулок и туфель на шпильке. В другом образе модель предстала в прозрачном кружевном платье с глубоким декольте и открытой спиной, что добавляет фотографиям романтичности и дерзости. Камеру держал талантливый итальянский фотограф Вито Ферникола, ловко передавший стиль и эстетику кампании через игру света и тени.