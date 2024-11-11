Компания OpenAI сообщила, что её искусственный интеллект ChatGPT успешно заблокировал свыше 250 000 попыток создать дипфейки в период американских выборов, предотвратив появление ложных изображений политиков.

Для защиты от дезинформации OpenAI заранее ввела меры, которые не позволяют ChatGPT обрабатывать запросы на генерацию изображений реальных людей, особенно политических лидеров. Этот шаг был частью комплексной стратегии компании, направленной на предотвращение манипуляций и распространения ложной информации.

Подготовка OpenAI к выборам включала и другие меры: так, более миллиона пользователей, задававших вопросы о голосовании, были перенаправлены на официальный сайт CanIVote.org для получения достоверных данных. В день выборов и на следующий день ChatGPT ответил на более чем 2 миллиона запросов, предлагая проверенные источники информации, такие как Associated Press и Reuters.