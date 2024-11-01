Бурятские штурмовики успешно провели операцию по захвату стального модульного бункера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курахово.

Военный блогер Борис Рожин опубликовал видео с места событий, демонстрирующее обустройство укрепления, использовавшегося украинскими военными.

Бункер, оказавшийся в распоряжении российских штурмовиков, был спроектирован для защиты операторов дронов ВСУ. Несмотря на то, что украинские солдаты успели эвакуироваться, одному из операторов не удалось покинуть укрытие, и он был уничтожен.

На видеокадрах видно, что стальной блиндаж был обустроен весьма комфортно. Внутри нашли кровати, печь, электрогенератор, а также запасы продовольствия. Теперь всем этим оборудованием и провиантом пользуются российские военные, продолжая удерживать свои позиции.

Операция по захвату укрытия прошла на фоне ухудшающейся ситуации для ВСУ в районе Курахово. По поступающим сообщениям, фронт в этой зоне практически рухнул, и украинская группировка оказалась в тяжелом положении.