Британец Дэвид Уотмоу посвятил последние десять лет поискам редких и устрашающих речных рыб. В интервью Jam Press 45-летний рыбак рассказал о своём необычном увлечении, которое часто приводит его в удалённые и опасные уголки планеты.

Одной из самых памятных находок для Уотмоу стала огромная тигровая рыба из африканских вод. Этот зубастый хищник весил 60 килограммов. Обычно Дэвид отпускает своих уловов, но на этот раз он решил приготовить рыбу, чтобы накормить местных детей, страдающих от голода.



Ещё более впечатляющим был его улов в виде гигантского шильбового сома. Эта рыба достигала веса почти в 100 килограммов — 99,7, чтобы быть точным. Кроме того, в списке его добычи числится рыба-вампир кандиру, питающаяся кровью других рыб. Эту редкость рыбак поймал во время экспедиции в Южной Америке. Там же он наткнулся на черную пиранью, ещё одного опасного хищника.

Экстремальные путешествия принесли не только захватывающие моменты, но и немало испытаний. Уотмоу признаётся, что частые поездки в Африку обернулись для него болезнями, такими как малярия, а также проблемами из-за укусов ядовитых насекомых и паразитов. В некоторых случаях мужчина сталкивался с арестами. Причиной недоразумений становился языковой барьер — он не мог объясниться с полицией.

Несмотря на все сложности, рыбалка остаётся главной страстью Уотмоу. Когда он возвращается в Англию, то проводит время за этим занятием вместе с детьми. «Для меня это как наркотик. Я не могу остановиться и продолжу ловить рыбу, пока есть силы», — признаётся рыбак.