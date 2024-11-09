Супермодель из Великобритании Джорджина Купер скончалась на 46-м году жизни во время отдыха на острове Кос. Трагедия произошла после внезапного ухудшения здоровья, которое потребовало срочной медицинской помощи. Джорджину госпитализировали на Кос, но вскоре её перевезли на Крит, где она провела пять дней в реанимации. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось, и тело было отправлено в Великобританию для погребения.

Как сообщает DailyMail, смерть модели наступила 21 октября 2024 года, всего через несколько месяцев после её свадьбы. Вместе с мужем Джорджина остановилась в отеле Marianna. Её самочувствие резко ухудшилось, и врачи приняли решение отправить пациентку на Крит, где имелось необходимое оборудование для её состояния.

Сотрудники отеля рассказали, что Джорджина уже останавливалась у них летом во время медового месяца и решила вернуться на отдых в октябре. По словам персонала, ей стало плохо за день до планируемого возвращения в Великобританию.