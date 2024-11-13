Бойцы отряда «БАРС-Брянск» обратились к своим землякам с открытым письмом, которое они опубликовали в телеграм-канале своего подразделения. В этом послании они решили откровенно поговорить с жителями Брянской области и ответить на распространенные слухи о себе.

В письме добровольцы заявляют, что не понимают, откуда берется зависть в адрес их поступка. Они утверждают, что многие считают, будто люди идут в отряд лишь ради улучшения своей жизни. Однако, по словам бойцов, это не так.

«Говорят, что мы пришли сюда за лучшей жизнью, но вчерашние чиновники стоят с нами плечом к плечу. Они выполняют те же задачи, что и мы. А вы где, завистники? Почему вы не можете присоединиться к нам?» — пишут они.

Бойцы приглашают всех желающих присоединиться к «БАРС-Брянск», напоминая, что в Брянской области хватает объектов, которые требуют защиты.

Они также развенчали миф о том, что служба в отряде ведет к отправке в другие регионы. В контракте все условия прописаны, и каждый доброволец имеет право сам решать, когда прекратить службу. Бойцы подчеркивают, что им платят достойное вознаграждение за их труд и что их главная задача — защищать родную землю. Они не хотят, чтобы ситуация, как в Курской области, повторилась снова.

«Мы рискуем каждый день. Кто больше рискует — тот, кто безоружный и надеется на авось, или тот, кто взял в руки оружие?» — пишут они, рассказывая о том, как проходят тренировки. «Нас учат те, кто прошел через огонь и воду, кто на практике знает, что такое война». Бойцы настаивают, что каждый день — это работа над собой, доведенная до автоматизма.

В конце письма бойцы вновь приглашают жителей Брянска вступить в их ряды. Они обещают помочь каждому, кто решит стать частью отряда, обучить и поддержать на каждом шаге.