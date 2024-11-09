Интерес к зимним поездкам в тёплые страны среди россиян за год увеличился на 19%, показывают данные исследования OneTwoTrip. В этом сезоне доля зимовок составляет 31% от всех бронирований авиабилетов, сообщает «Газета.Ru».

На первом месте по популярности остаётся Таиланд: 42,2% зимующих россиян планируют провести зиму именно там. Однако это на 5% меньше, чем год назад. Снять жильё на популярных тайских курортах можно в среднем за 5 000 рублей в сутки. Вьетнам оказался на втором месте, завоевав 20,1% среди направлений. За год интерес к зимнему отдыху во Вьетнаме вырос почти втрое, а номер в отеле категории «три звезды» обойдётся примерно в 2 000 рублей за ночь. Третье место заняла Индонезия с долей 6,3%. При этом спрос на длительный отдых там снизился на 30%, и стоимость проживания в отелях составляет около 4 000 рублей за сутки.

Кроме того, россияне часто выбирают для зимовок Индию (4,1% авиазаказов), где средняя цена за ночлег составляет 5 000 рублей, и Китай (2,7%), где сутки в отеле стоят 6 000 рублей. В топ-10 также вошли Аргентина (2,3%), США (1,9%), Шри-Ланка (1,6%), Филиппины (1,4%) и Австралия (1,3%). Средняя стоимость проживания в этих странах варьируется: от 5 000 рублей в Индии и Шри-Ланке до 15 000 рублей в США и 12 000 рублей в Австралии.

За год россияне стали чаще выбирать Аргентину — интерес к ней вырос втрое. Спрос на Австралию увеличился на 30%, а на Индию — на 8%. В то же время интерес к Филиппинам и Шри-Ланке снизился на 30% и 20% соответственно.