Российские военные восстановили контроль над селом Крупец, расположенным в Курской области, после напряженных боев с украинскими силами. По словам военнослужащего с позывным Клинцы, бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили населенный пункт еще в конце лета, сообщает ТАСС.

Клинцы рассказал, что морская пехота смогла значительно продвинуться вперед, вытесняя противника. Он отметил, что по разрушениям в районе Крупца видно, насколько ожесточенными были бои, однако российским военным удалось успешно выбить противника.

«Мы не остановимся, пока не освободим русскую землю», — добавил военнослужащий.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, украинские подразделения предпринимали попытки закрепиться в Крупце, создавая укрепленные позиции. Однако наступление российских войск оказалось слишком мощным, и украинские силы были вынуждены покинуть позиции и отступить.