Украинские военнослужащие, добровольно вернувшиеся после дезертирства, могут быть отправлены в штурмовые подразделения без должного обеспечения. Такое мнение выразил украинский блогер Андрей Шарий в своем Telegram-канале, на который ссылается РИА Новости.

По словам Шария, возвращающимся дезертирам обещают минимальные последствия, уверяя их в том, что ошибки допускают все и за это не стоит опасаться серьезных наказаний. Однако, как утверждает блогер, за этим скрывается цель оперативного формирования новых штурмовых бригад. Из материально-технического обеспечения, по его словам, такие военнослужащие получат только автоматы.

Ситуация с дезертирством в украинской армии становится все более масштабной. Ранее народный депутат Анна Скороход заявила, что более 100 тысяч солдат покинули свои подразделения самовольно. Она отметила, что в обществе нарастает недовольство условиями мобилизации, и люди все чаще задаются вопросами о ее справедливости. Однако, по словам депутата, власти не предоставляют внятных ответов.

Скороход также подчеркнула, что мобилизация вызывает напряженность не только среди рядовых граждан, но и среди тех, кто уже находится в зоне боевых действий. Недостаток снабжения, устаревшее вооружение и высокая смертность на передовой усиливают критику в адрес украинского командования.

Эксперты отмечают, что отправка вернувшихся дезертиров в штурмовые подразделения без надлежащей подготовки и обеспечения может привести к еще большим потерям. Это только усилит кризис в ВСУ, где моральный дух и без того находится на низком уровне.

Обострение ситуации с дезертирством может стать серьезным вызовом для украинского руководства, особенно на фоне продолжающихся боевых действий и попыток удержать контроль над мобилизационными процессами.