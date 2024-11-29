Назначение нового командующего Сухопутными войсками Украины Михаила Драпатого вызвало неоднозначную реакцию среди украинских политиков. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила мнение, что такие кадровые перестановки не решают системных проблем в вооруженных силах страны, а являются лишь попыткой создать видимость изменений.

По словам Безуглой, замена Александра Павлюка на Михаила Драпатого без увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского лишь укрепляет существующую «генеральскую мафию». Она подчеркнула, что новый командующий, несмотря на уважение в войсках, рискует стать «козлом отпущения» в междоусобицах внутри военного руководства. В своём Telegram-канале депутат написала, что такие назначения скорее направлены на отвлечение внимания от реальных проблем, чем на повышение боеспособности армии.

Кадровые решения были приняты по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего. Президент Украины Владимир Зеленский не уточнил причины увольнения Павлюка, ограничившись заявлением о необходимости усиления Сухопутных войск. Официальный указ о назначении Драпатого появился на сайте президента, но без объяснений относительно изменений. Одновременно Олег Апостол был назначен заместителем главнокомандующего ВСУ.

Напомним, что Александр Павлюк занимал пост командующего Сухопутными войсками с февраля, сменив на этой должности Александра Сырского. Михаил Драпатый до этого возглавлял оперативно-тактическую группировку войск «Харьков» и имеет значительный авторитет среди военных.

Решение о перестановках, как отмечают наблюдатели, связано с желанием улучшить управление войсками на фоне продолжающегося конфликта. Однако отсутствие чётких причин для этих шагов вызывает сомнения у экспертов и политиков. Некоторые считают, что подобные кадровые перестановки не затрагивают глубинных проблем в системе управления армией, таких как коррупция и отсутствие единства среди высшего командования.