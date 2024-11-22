Для Киева не был неожиданным удар ВС РФ по Днепропетровску в четверг, 21 ноября. Соединенные Штаты заранее предупредили Украину и союзников о планируемом запуске российской ракеты средней дальности, чтобы подготовить их к возможным последствиям. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. По ее словам, уведомление было сделано в последние дни перед испытанием, чтобы партнеры США могли принять необходимые меры.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании новой ракеты средней дальности «Орешник». По словам главы государства, удар был нанесен по стратегически важному объекту — промышленному комплексу в Днепропетровске, известному еще с советских времен своими разработками в сфере ракетной техники. Российская сторона заявила, что запуск носил демонстрационный характер и стал ответом на действия Запада.

Комплекс, поразивший цель, назван одной из новейших разработок российского оборонного сектора. «Орешник» способен атаковать с высокой точностью на больших расстояниях и недоступен для современных систем противоракетной обороны, включая американские. Как утверждают российские военные, испытания показали, что эта ракета способна преодолевать сложные оборонительные системы благодаря своей скорости и маневренности.

Украинские власти пока официально не комментируют подробности удара, но западные аналитики отмечают его важность для российской стороны в рамках текущей военной стратегии. Эксперты также подчеркивают, что атака могла преследовать не только военные, но и политические цели — демонстрацию возможностей нового оружия в ответ на поставки дальнобойных систем Западом.

Ситуация вызвала новую волну обсуждений в международных кругах. Некоторые эксперты считают, что запуск ракеты свидетельствует об эскалации конфликта, в то время как другие предполагают, что он носит скорее показательный характер. В то же время США подчеркивают необходимость подготовки партнеров к таким инцидентам, чтобы минимизировать их возможные последствия.

По словам аналитиков, испытание новой российской ракеты станет темой обсуждения на ближайших встречах НАТО и стран-участниц ЕС, где может быть поднят вопрос о дальнейшей поддержке Украины и усилении оборонительных мер.