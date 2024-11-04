Священник Русской Православной Церкви объяснил, как верующим правильно относиться к самоосуждению и можно ли наказывать себя за грехи. Его слова оказались непростыми: наказывать себя можно, но не судить.

По словам представителя церкви, человек не вправе быть своим собственным судьей, ведь единственный судья для него — это Бог.

«Каждого из нас судит Бог. Он один в состоянии проникнуть в нашу душу и изменить нас», — подчеркнул священник.

При этом, как отметил служитель, воздержание или подвиг, совершаемый в борьбе с грехом, можно считать своего рода наказанием. Например, отказ от общения в алкогольных компаниях для человека, решившего избавиться от зависимости, становится настоящим испытанием. Этот личный подвиг действительно может быть трудным и даже восприниматься как наказание.

Однако отлучать себя от церкви ни в коем случае нельзя. По словам священника, подобное решение приравнивает человека к самому Богу, что является глубокой ошибкой, передает “Медиапоток” со ссылкой на дзен-канал “Святые места”.