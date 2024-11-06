В октябре продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 13,5 процента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования «Автостат». За месяц россияне приобрели 171,18 тысячи новых машин, что стало новым рекордом за последние 3,5 года. По сравнению с прошлым годом рынок вырос на 52,4 процента, а с начала года продажи достигли 1,33 миллиона автомобилей, что на 59,8 процента больше прошлогодних показателей.

Аналитики объясняют такой рост включением в статистику машин, проданных в конце сентября, и ожиданием дальнейшего увеличения цен. Особенно сильный всплеск покупок наблюдался в первую неделю октября, когда было продано почти 50 тысяч автомобилей — это самый высокий недельный результат 2024 года. По мнению аналитика компании «Эйлер Аналитические технологии» Владимира Беспалова, россияне стремились купить автомобили, ввезённые до повышения утильсбора с 1 октября.

Лидером продаж остаются отечественные машины «АвтоВАЗа», которые разошлись тиражом в 44,8 тысячи экземпляров, увеличив продажи на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. На втором месте по популярности — китайский бренд Haval с 23,8 тысячи проданных автомобилей, что на 85,6 процента больше, чем в прошлом году. Замыкает тройку лидеров Geely, также из Китая, с продажами в 17,16 тысячи машин и приростом 65,7 процента. В пятёрку лидеров также вошли китайские бренды Chery и Changan, которые продали 15,14 и 10,98 тысячи машин соответственно, продемонстрировав рост на 39,4 и 71,8 процента.